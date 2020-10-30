Операторы обеспечат связь на новой ветке минского метро

Источник материала: Onliner

На новой, третьей ветке минского метро на всех четырех станциях будет голосовая связь и интернет от A1 и МТС. Связь будет и в вагонах во время движения поездов через тоннели.

— После открытия третьей линии пассажиры смогут свободно звонить, в том числе в формате HD-Voice, а также пользоваться мобильным интернетом на платформах этих станций и в ведущих к ним подземных переходах, — говорится в пресс-релизе A1.

— В тоннелях используется специальный кабель, который излучает мобильный сигнал вдоль всего перегона. Он подключен к радиомодулям базовых станций МТС, установленных на каждой платформе и внутри технических помещений перегонов. Это позволит равномерно охватить сигналом каждый метр тоннелей метро и даст возможность совершать непрерывные голосовые и интернет-соединения, — рассказывает в пресс-релизе МТС.