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Операторы обеспечат связь на новой ветке минского метро

30.10.2020 14:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На новой, третьей ветке минского метро на всех четырех станциях будет голосовая связь и интернет от A1 и МТС. Связь будет и в вагонах во время движения поездов через тоннели.

После открытия третьей линии пассажиры смогут свободно звонить, в том числе в формате HD-Voice, а также пользоваться мобильным интернетом на платформах этих станций и в ведущих к ним подземных переходах, — говорится в пресс-релизе A1.

В тоннелях используется специальный кабель, который излучает мобильный сигнал вдоль всего перегона. Он подключен к радиомодулям базовых станций МТС, установленных на каждой платформе и внутри технических помещений перегонов. Это позволит равномерно охватить сигналом каждый метр тоннелей метро и даст возможность совершать непрерывные голосовые и интернет-соединения, — рассказывает в пресс-релизе МТС.

 
 
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На новой, третьей ветке минского метро на всех четырех станциях будет голосовая связь и интернет от A1 и МТС. Связь будет и в вагонах во время движения поездов через...
 
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