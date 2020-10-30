Лукашенко допустил гражданскую войну в Беларуси

Источник материала: АФН

Лукашенко допускает начало гражданской войны в Беларуси, поскольку, по его словам, таковы особенности ведения современных войн. Таким образом, Лукашенко пытается заручиться поддержкой армии.

"Я хочу, чтобы не только присутствующие сегодня сотрудники внутренних дел, но и армия поняла, что война - это не та война, которая была, что она начиналась с внешней агрессии. Любая война начнется изнутри. Ее так и готовили у нас», - - заявил Лукашенко.

«Поэтому все должны понимать, что мы мобилизуем все, что у нас есть для того, чтобы защитить свою страну, свою землю и свои семьи, своих детей. Я хочу, чтобы вы это понимали", - продолжил он.