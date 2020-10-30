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Лукашенко хочет гарантий для своей семьи и боится предательства

30.10.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко в очередной раз попросил соратников его не предавать и публично намекнул, что хочет гарантий для своей семьи.

"Я никого не заставляю, это не мой принцип. Ни студентов, которые сегодня там бастуют якобы, ни рабочих, ни крестьян, ни госаппарат, ни военных. Никого не тащу в свою сторону. Хотите - вставайте рядом. Я даже за спины вам прятаться не буду… Кто не хочет - господь с вами. Могу повторить, что говорил в канун выборов: только никогда не предавайте!", - заявил сегодня Лукашенко.

"Предателей не только господь не любит, но и те, которые сегодня зовут вас: "Бросайте, приходите!". Правда, неизвестно, куда идти. Поэтому смотрите сами. Это принципиально. Потому что то, что происходит, это детали.

Главное - суверенитет, независимость нашей страны, где будем мы, наши дети и внуки завтра", - прозрачно намекнул пенсионер.

 
 
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Лукашенко в очередной раз попросил соратников его не предавать и публично намекнул, что хочет гарантий для своей семьи.
 
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