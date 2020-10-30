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Лукашенко готов перекрыть “большой дефицит сахара” в России, которого нет

30.10.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На днях Лукашенко рассказал о готовности помочь России поставками сахара и заявил, что он у соседей в большом дефиците.

Лукашенко готов перекрыть “большой дефицит сахара” в России, которого нет
Фото Intex-press
— Сильно повезло и по сахару. Уже россияне сегодня закидывают удочку — у них дефицит большой сахара. Мы, конечно, поможем. И цены поднялись на сахар, — цитирует его БЕЛТА.

Беларусь заинтересована в сахарном экспорте в Россию, потому что уже много лет производит сахара больше, чем потребляет. Но вот ситуация с дефицитом в России не совсем такова, как её оценивает Лукашенко.

Что с ценами?

По оценкам российского Минсельхоза, производство белого сахара в текущем году составит 5-5,5 млн тонн. При этом объём внутреннего потребления сахара — 5,9 млн тонн. На этом фоне цены на сахар в России действительно поднялись, пишетeuroradio.fm

Российский Минсельхоз не исключил возможность введения квоты на импорт сахара по итогам сезона переработки.

— В рамках такого квотирования будет применяться пониженная ставка импортной пошлины, что позволит не только обеспечить внутренние потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке, — отмечается в сообщении Минсельхоза.

Это хорошая новость для белорусского Минсельхозпрода: в случае принятия квот при ввозе белорусского сахара в Россию платить нужно будет меньше.

Сахара в России хватает

Но вот дефицита, который существенно влиял бы на желание россиян покупать белорусский сахар, в России нет.

— В России несколько лет был большой профицит сахара. То есть мы больше производили, чем потребляли. И это сильно уронило цену на сахар и вызвало в том числе проблемы у белорусской сахарной промышленности, потому что рынок у нас общий, — рассказывает Еврорадио основатель портала Sugar.ru Вадим Гомоз.

Как отмечает собеседник, из-за профицита в предыдущие годы в России образовались большие запасы сахара. По данным Росстата, на 1 октября этих запасов было 1,3 млн тонн.

— Этого хватит, чтобы покрыть российское потребление. Такой проблемы, что в России не хватит сахара, пока не ожидается. Посмотрим следующий сезон. Понятно, что экспорт белорусского сахара в Россию может немного сбить российские внутренние цены, — продолжает Вадим Гомоз.

Поскольку цены в России выросли, для Беларуси сейчас хороший момент для того, чтобы экспортировать свои запасы на российский рынок.

— Это нормальная экономическая ситуация. Беларусь всегда производила много качественного сахара, который всегда шёл в страны ЕАЭС. Его с удовольствием брали российские кондитеры, которым важен высокий стандарт качества. Населению, если оно не очень богатое, всё равно, какой сахар. Они выбирают ценой, а себестоимость белорусского сахара выше, чем российского, поэтому обычно он стоил дороже. Но Беларусь продолжает поставлять каждый месяц сахар в Россию. То есть ничего нового Лукашенко не сказал, — заключает эксперт.

За январь — август Беларусь экспортировала 341,9 тысячи тонн сахара. Из них 136,5 тысячи тонн уехали в Россию. Это на 11,5 тысячи тонн меньше, чем поставки за восемь месяцев прошлого года.


Данные Белстата / Еврорадио
 
Теги: Новости
 
 
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На днях Лукашенко рассказал о готовности помочь России поставками сахара и заявил, что он у соседей в большом дефиците.
 
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