Власти паникуют? Тихановская заявила, что непоследовательные решения властей свидетельствуют о их страхе

Экс-кандидат в президенты подчеркнула, что пытаясь изолировать Беларусь, Лукашенко изолирует свою власть и теряет лояльность сторонников.





пишет interfax.by "А постоянные перетасовки на постах показывают, что у вертикали все меньше способности и мотивации исполнять его приказы", - заявила она и подчеркнула, что это результат мирного протеста белорусов,interfax.by





Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси. С ней встречались, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.



