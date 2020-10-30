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Власти паникуют? Тихановская заявила, что непоследовательные решения властей свидетельствуют о их страхе

30.10.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"И закрытие границ, и очередные назначения – это сигналы ослабления его (режима) власти. Он принимает непоследовательные решения, потому что он в панике", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Тихановской в четверг.

Экс-кандидат в президенты подчеркнула, что пытаясь изолировать Беларусь, Лукашенко изолирует свою власть и теряет лояльность сторонников. 

"А постоянные перетасовки на постах показывают, что у вертикали все меньше способности и мотивации исполнять его приказы", - заявила она и подчеркнула, что это результат мирного протеста белорусов, пишет interfax.by

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси. С ней встречались, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
 
 
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"И закрытие границ, и очередные назначения – это сигналы ослабления его (режима) власти. Он принимает непоследовательные решения, потому что он в панике", -...
 
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