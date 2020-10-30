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Лукашенко отдал приказ на кровь?

30.10.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко пугает беларуский народ репрессиями



"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. 

Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать", - заявил Лукашенко на встрече с коллективом МВД.
 
 
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Лукашенко пугает беларуский народ репрессиями
 
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