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Лукашенко отдал приказ на кровь?
Источник материала: Партизан
Лукашенко пугает беларуский народ репрессиями
"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем.
Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать", -
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Лукашенко пугает беларуский народ репрессиями
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