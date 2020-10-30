Лукашенко: уже пописывают, что президент кому-то не доверяет; не доверяю я только предателям

Александр Лукашенко заявил, что его помощниками по областям будут военные люди.





Накануне Юрий Караев, который занимал пост министра внутренних дел, был назначен помощником президента по Гродненской области, госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик — помощником по Брестской области, замминистра внутренних дел Александр Барсуков — помощником по Минску.

30 октября на встрече с сотрудниками МВД Лукашенко заявил, что Караев, Барсуков и Вакульчик направлены на важные участки работы.

«Поскольку ситуация непростая, мною было принято решение о переформатировании в какой-то степени управления государством, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Поэтому и возник замысел усилить сплав опыта, преданности, патриотизма, таланта для предупреждения таких устремлений — я имею в виду для тех, кто перешел красную линию».

Лукашенко отметил, что после принятых кадровых решений пошли слухи, что якобы он таким образом выразил недоверие тем, кого направил работать в регионы.

«Тут некоторые уже пописывают, что президент кому-то не доверяет. Поверьте мне, вы меня знаете не один год. Не доверяю я только предателям, — сказал Лукашенко. — Со всеми, с кем можно работать, я готов работать. Переубеждать, если хотите, по-мужски переламывать, ставить на нормальные рельсы. У меня никогда не было никакой «фанабэрыстасцi». Я знаю, что я сам был не подарком для многих в жизни. Именно поэтому Юрий Хаджимуратович [Караев], как и Александр Петрович [Барсуков] направляются на важные участки работы в стране. В их числе и Валерий Павлович [Вакульчик]. Я ему благодарен. Он, в общем-то, мог сказать: «Знаешь, я уже отслужил свое верой и правдой, пойду на отдых». Нет. «Я поеду на свою родину и буду ее защищать, пока жив!» — это действительно достойно офицера и генерала».

«Вы можете спросить: почему военные? — добавил Лукашенко. — На этом не остановится такая работа, мы подбираем и на другие области военных людей. Нам не только надо стабилизировать обстановку в стране. Мы ее стабилизируем. Это не проблема. Просто надо это делать красиво и терпеливо. Мне очень важно, чтобы помощники президента, они же инспектора, обеспечили порядок и дисциплину в Беларуси. Без нее никак».