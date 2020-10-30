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«Мы хотим, чтобы Лукашенко понял, что он эти выборы проиграл»

30.10.2020 15:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Координатор по медиа коммуникациям Белорусов зарубежья Николай Трушко на пресс-конференции НСН отметил, что в сети есть много видео, когда силовики избивают безоружных граждан, однако до сих пор ни одного уголовного дела заведено не было.

«Мы хотим, чтобы Лукашенко понял, что он эти выборы проиграл»

«Есть правовой дефолт, — заметил Трушко. — Люди хотят, чтобы они работали, а они не работают. Мы хотим, чтобы Лукашенко понял, что он эти выборы проиграл. Сейчас мы хотим диалога, и не из тюрьмы КГБ».

Он подчеркнул, что Лукашенко является наемным менеджером, которого наняли. Однако в этом году «людям не дали стать наблюдателями, ни провести честные выборы».

Представитель Белорусов зарубежья также обратил внимание на то, что 650 уголовных дел против населения было заведено за протесты и ни одного дела против силовиков, которые «устроили геноцид».

«Итого: мы хотим освобождения политзаключенных, прекращения всех преследований и новых выборов», — озвучил позицию белорусского народа Трушко.

 
 
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Координатор по медиа коммуникациям Белорусов зарубежья Николай Трушко на пресс-конференции НСН отметил, что в сети есть много видео, когда силовики избивают...
 
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