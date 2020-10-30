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«Мы хотим, чтобы Лукашенко понял, что он эти выборы проиграл»
Источник материала: Навiны
Координатор по медиа коммуникациям Белорусов зарубежья Николай Трушко на пресс-конференции
«Есть правовой дефолт, — заметил Трушко. — Люди хотят, чтобы они работали, а они не работают. Мы хотим, чтобы Лукашенко понял, что он эти выборы проиграл. Сейчас мы хотим диалога, и не из тюрьмы КГБ».
Он подчеркнул, что Лукашенко является наемным менеджером, которого наняли. Однако в этом году «людям не дали стать наблюдателями, ни провести честные выборы».
Представитель Белорусов зарубежья также обратил внимание на то, что 650 уголовных дел против населения было заведено за протесты и ни одного дела против силовиков, которые «устроили геноцид».
«Итого: мы хотим освобождения политзаключенных, прекращения всех преследований и новых выборов», — озвучил позицию белорусского народа Трушко.
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Координатор по медиа коммуникациям Белорусов зарубежья Николай Трушко на пресс-конференции НСН отметил, что в сети есть много видео, когда силовики избивают...
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