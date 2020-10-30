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Журналистка Дарья Спевак вышла на свободу после 13-суточного ареста

30.10.2020 15:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Корреспондент сетевого издания onliner.by Дарья Спевак 30 октября освобождена из столичного центра изоляции правонарушителей после 13-суточного ареста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов в своем телеграм-канале.

Журналистка Дарья Спевак вышла на свободу после 13-суточного ареста

«В целом все ок. Первые несколько суток было тяжело. Но, мне кажется, вообще не имеет смысла давать много суток, потому что ты привыкаешь, думаешь: «Нормально». По питанию, да, не очень, конечно, супер было», — сказала Спевак встречавшим ее у ЦИП коллегам.

Дарья Спевак, а также журналисты информационной компании БелаПАН и портала tut.by Всеволод Зарубин и Вадим Замировский были задержаны днем 17 октября во время освещения марша студентов в центре Минска.

Спевак была осуждена на 13 суток ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции (ст. 23.4 КоАП) и участии в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП), а Зарубин и Замировский по тем же статьям — на 15 суток ареста.

 
Теги: Минск
 
 
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Корреспондент сетевого издания onliner.by Дарья Спевак 30 октября освобождена из столичного центра изоляции правонарушителей после 13-суточного ареста, сообщает...
 
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