Опять туман: штормовое предупреждение объявили в Беларуси на субботу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт - Sputnik. Желтый уровень опасности продлили в Беларуси на субботу из-за тумана, об этом предупредили в Белгидрометцентре.

В последние дни синоптики регулярно объявляют штормовое предупреждение по республике. Их опасения вызывает туман.

"31 октября в отдельных районах республики ожидается туман", - сообщили они.

Учитывать это неблагоприятное погодное явление нужно в первую очередь автомобилистам, поскольку из-за тумана существенно ухудшается видимость на дорогах, что может привести к ДТП.

В субботу территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. Будет облачная погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ожидается неустойчивый слабый ветер.

Минимальная температура воздуха в ночные часы будет держаться в районе +2..+8°С, в середине дня потеплеет до +6..+11°С. Атмосферное давление в течение дня будет расти.

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