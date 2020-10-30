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Опять туман: штормовое предупреждение объявили в Беларуси на субботу
30.10.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт - Sputnik. Желтый уровень опасности продлили в Беларуси на субботу из-за тумана, об этом предупредили в Белгидрометцентре.
В последние дни синоптики регулярно объявляют штормовое предупреждение по республике. Их опасения вызывает туман.
"31 октября в отдельных районах республики ожидается туман", - сообщили они.
Учитывать это неблагоприятное погодное явление нужно в первую очередь автомобилистам, поскольку из-за тумана существенно ухудшается видимость на дорогах, что может привести к ДТП.
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В субботу территория Беларуси будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. Будет облачная погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ожидается неустойчивый слабый ветер.
Минимальная температура воздуха в ночные часы будет держаться в районе +2..+8°С, в середине дня потеплеет до +6..+11°С. Атмосферное давление в течение дня будет расти.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха в республике в выходные начнет понижаться, местами пройдут дожди.
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