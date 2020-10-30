Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Без коммунистов и "Союза": в Витебске обсудили, как разрешить кризис в Беларуси

В витебской дискуссии приняли участие представители партий, общественных движений и областной администрации, а также официальные и независимые профсоюзы и рядовые сотрудники предприятий, рассказал собеседник Sputnik, председатель РПТС Василий Заднепряный.

"На данном реальном диалоге присутствовали все заинтересованные стороны, это и БНФ, и Социал-демократическая партия, РПТС , и инициатива "Говори правду", и представители трудовых коллективов ― того же "Нафтана", представители бизнеса, союза писателей, союза ветеранов, афганцы, представители облисполкома и многие другие",― рассказал Заднепряный.

Непросто было за одним столом собрать такие разные мнения, отметил собеседник и добавил, что в последний момент от участия во встрече отказались представители Коммунистической партии и гражданской инициативы "Союз", которая ранее инициировала создание партии "Союз".

"Ну бог им судья, кто хочет участвовать в диалоге, тот участвует, кто привык работать по системе окриков, значит, пусть и дальше так работает", ― отметил Заднепряный.

Диалог получился очень продуктивным, сказал политик, "настольно противоположные мнения были и благодаря тому, что была огромная просьба вести себя сдержанно и выражать свои мнения, очень толерантно высказали свои позиции, и всем была предоставлена возможность сказать, что они считают нужным".

"С первого заседания невозможно ожидать, что наступит примирение и все противоположные взгляды будут нивелированы, но все в итоге выразили желание и дальше сближать свои позиции для того, чтобы наладить мир", резюмировал Заднепряный.

Аналогичные мероприятия РПТС в дальнейшем планирует проводить и в других регионах, а затем организовать в Минске общее консолидирующее заседание. На этих собраниях может пойти речь и о выдвижении делегатов на предстоящее Всебелорусское народное собрание, добавил собеседник.

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