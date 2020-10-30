Возле зданий белорусских университетов проходят акции протеста

Источник материала: Ежедневник

Возле зданий белорусских университетов, где репрессивными методами выгоняют студентов и преподавателей, прошли стихийные акции протеста.

Как сообщает tut.by, самая многочисленная акция протеста прошла возле здания БГУИР. Сюда пришли не только студенты и преподаватели, но также неравнодушные жители Минска. При этом работники близлежащих кафе и пиццерий привозили протестующим еду и питье, выражая тем самым свою поддержку.

Также акции прошли возле здания Института журналистики и в университетском дворике БГУ, возле БГУКИ, БГАИ, БНТУ, БГТУ, МГЛУ.