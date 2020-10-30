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Возле зданий белорусских университетов проходят акции протеста

30.10.2020 15:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Возле зданий белорусских университетов, где репрессивными методами выгоняют студентов и преподавателей, прошли стихийные акции протеста.

Как сообщает tut.by, самая многочисленная акция протеста прошла возле здания БГУИР. Сюда пришли не только студенты и преподаватели, но также неравнодушные жители Минска. При этом работники близлежащих кафе и пиццерий привозили протестующим еду и питье, выражая тем самым свою поддержку.

Также акции прошли возле здания Института журналистики и в университетском дворике БГУ, возле БГУКИ, БГАИ, БНТУ, БГТУ, МГЛУ.

 
Теги: Минск
 
 
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Возле зданий белорусских университетов, где репрессивными методами выгоняют студентов и преподавателей, прошли стихийные акции протеста.
 
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