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Возле зданий белорусских университетов проходят акции протеста
30.10.2020 15:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Возле зданий белорусских университетов, где репрессивными методами выгоняют студентов и преподавателей, прошли стихийные акции протеста.
Как сообщает tut.by, самая многочисленная акция протеста прошла возле здания БГУИР. Сюда пришли не только студенты и преподаватели, но также неравнодушные жители Минска. При этом работники близлежащих кафе и пиццерий привозили протестующим еду и питье, выражая тем самым свою поддержку.
Также акции прошли возле здания Института журналистики и в университетском дворике БГУ, возле БГУКИ, БГАИ, БНТУ, БГТУ, МГЛУ.
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Возле зданий белорусских университетов, где репрессивными методами выгоняют студентов и преподавателей, прошли стихийные акции протеста.
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