Лукашенко пригрозил протестующим жестокими расправами

Источник материала: Ежедневник

Отрубание рук - иллюстративное фото

С сегодняшнего дня пленных не берем, велел Александр Лукашенко сотрудникам МВД, добавив, что если кто-то к ним хоть рукой прикоснется, то должен уйти с улицы минимум без рук.

Пообещав навести 25 октября порядок и поставить жирную точку в белорусских протестах, и не сумев выполнить своего обещания, Александр Лукашенко дал силовикам полный карт-бланш, разрешив врываться в квартиры граждан, в которых скрываются протестующие и применять любое насилие на малейший акт неповиновения.

Слова Лукашенко нужно оценить в оригинале, чтобы оценить всю глубюину падения действующей власти.

"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать", - заявил Лукашенко.