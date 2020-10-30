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Хабиб в жесткой форме обратился к Эммануэлю Макрону

30.10.2020 15:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram в грубой форме обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону.


Фото: Reuters

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман.

Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите.

Мы — мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей.

Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными», — заявил Нурмагомедов.

Макрон назвал убийство французского учителя Самюэля Пати 18-летним чеченцем Абдуллахом Анзоровым «исламским террористическим актом», а затем добавил: «Единство и твердость — единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма».

 
 
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram в грубой форме обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону.
 
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