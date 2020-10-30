У вузов проходят акции студентов и выпускников

Источник материала: Onliner

Давно уже ни один день не обходится без студенческой активности. Выпускники тоже проявляют себя. У разных вузов собираются люди — поют, протестуют, требуют «далучацца». Акции разной интенсивности происходят у БГУИРа, БГЭУ, БГУ, МГЛУ, других университетов. Некоторые бывшие студенты демонстрируют свое отношение к происходящему, находясь на рабочих местах.

Такая атмосфера сегодня у БГУИРа.

Поддержать студентов пришли выпускники разных лет.





Народ стоит и у нархоза.





Так, не отходя от рабочего места, проявляет отношение к происходящему врач-интерн.





(будет дополнено)