«Оказалась между двух огней»: девушка рассказала, как попала в ДТП на трассе и причем тут протестующие с флагами

Источник материала: Onliner

Три дня назад, 27 октября, было опубликовано сообщение МВД о двух ДТП, спровоцированных блокировщиками дорог. Один из случаев — авария на трассе М6 (Минск — Гродно). «Движение блокировали протестующие, выходившие на проезжую часть с бчб-флагами», — проинформировали в министерстве. Сообщение иллюстрировали изображениями автомобилей с характерными повреждениями, в том числе BMW. Сегодня в чат-бот Onliner написала наша читательница, которая утверждает, что была за рулем этой машины. Она рассказала свою версию произошедшего.

Авария на трассе

— Хочу поведать вам одну историю, как из-за собственной невнимательности оказалась между двух огней: протестующими и государственной пропагандой, — отметила в разговоре с корреспондентом Onliner читательница.

Она рассказала, что является студенткой дневного отделения одного из столичных вузов, а в ночные смены подрабатывает поваром. Машина при таком графике необходима, и родители помогли дочери с приобретением авто.

— 26 октября примерно в 9:30 я ехала в город на занятия. На встречной полосе увидела флаг: причем тогда мне показалось, что его снимают. А затем все произошло очень быстро: удар, взрыв подушек, я сразу даже не поняла, что случилось. Как потом выяснилось, на гродненскую трассу вышли протестующие с флагами, на моей полосе остановилась машина, а я этого не заметила — на полном ходу врезалась в нее, — говорит собеседница.

Как и сообщалось, в аварии никто не пострадал. Водитель отметила, что после ДТП ей помогла выйти из машины девушка, которая остановилась, увидев, что произошло. Она же вызвала ГАИ и помогла водителю BMW дозвониться отцу.

— После того, как я вышла из машины, я никого с флагами уже не видела, но, думаю, они видели, что случилось. Сначала я вообще думала, что это ОМОН снимает флаг, уже потом мне отправили фото, где видно, что там стояли люди, — добавила наша читательница. — Хочу обратится к протестующим: думайте, пожалуйста, головой, что вы делаете. Это еще хорошо, что в этой ситуации все только обошлось ушибами и синяками, могло все быть гораздо страшнее. Я, конечно, понимаю, почему люди выходят, и поддерживаю многие инициативы, но не ломайте себе и людям судьбы.





«Было очень страшно»

Что было дальше?

— Было очень страшно, ведь потом приехали сотрудники ГАИ и ОМОНа, начали меня допытывать, что там за люди вышли и тому подобное. Самое обидное произошло потом: когда уже транспортировали машину к дому и я уже немного оправилась от шока, мне начали трезвонить из ГАИ, как пояснили, хотели взять интервью. Спрашивали снова про людей с флагами, где стоит моя машина. Я, конечно, не хотела с ними связываться, понимая тем более, как это все могут выставить, да и оценку всему уже дали инспекторы ГАИ на месте: я не учла дорожную обстановку и дистанцию, — рассказала девушка.





Она признает свою вину в ДТП.

— Да, это моя вина по большому счету, хорошо, что никто не пострадал, — говорит водитель. — Но мне бы хотелось, чтобы люди так не выходили больше. На трассах все-таки скорости выше, чем в городе.

А затем, по словам девушки, знакомые стали скидывать ей ссылки на публикации в СМИ, сюжет вышел и на телевидении.

— Я не давала никаких комментариев, не давала интервью. Обидно, что мою ситуацию использовали для пропагандистского сюжета: ни в каких официальных документах речи про людей с флагами не было. Всему оценку дало ГАИ: я не учла дорожную обстановку и неверно выбрала скорость. Никакого согласия на публикацию тоже никто не спрашивал. Повторюсь, что я не хотела общаться после того, как мне стали звонить, зная как могут все выставить, — отметила собеседница.

В видеосюжете, опубликованном МВД, речь, по всей видимости, идет о двух разных авариях. Фотоснимки с гродненской трассы, в том числе фото разбитого BMW, сопровождаются записью телефонного обращения: «Гродненскую перекрыли, три машины без номеров — номера поснимали. (Затем несколько слов трудно разобрать. — Прим. Onliner). Три машины без номеров, сняли номера, на „аварийках“ идут, на первой передаче едут, полностью остановили поток».