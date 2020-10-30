Куба получила статус наблюдателя при ЕАЭС

Источник материала: АФН

ЕЭК одобрила проект решения о предоставлении Кубе статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

"Окончательное решение будут принимать главы государств союза", - говорится в сообщении ЕЭК.

Ранее о желании Кубы получить статус государства-наблюдателя при ЕАЭС был проинформирован Высший Евразийский экономический совет. "Главы государств поручили провести совместные консультации с республикой для уточнения технических вопросов и дальнейших перспектив сотрудничества", - напомнили в пресс-службе.

Куба уже несколько раз обращалась с просьбой предоставить ей статус наблюдателя, но ей отказывали в этом. Похоже, наступил тот самый политический момент.