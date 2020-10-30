ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Куба получила статус наблюдателя при ЕАЭС

30.10.2020 15:49 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

ЕЭК одобрила проект решения о предоставлении Кубе статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

"Окончательное решение будут принимать главы государств союза", - говорится в сообщении ЕЭК.

Ранее о желании Кубы получить статус государства-наблюдателя при ЕАЭС был проинформирован Высший Евразийский экономический совет. "Главы государств поручили провести совместные консультации с республикой для уточнения технических вопросов и дальнейших перспектив сотрудничества", - напомнили в пресс-службе.

Куба уже несколько раз обращалась с просьбой предоставить ей статус наблюдателя, но ей отказывали в этом. Похоже, наступил тот самый политический момент.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЕЭК одобрила проект решения о предоставлении Кубе статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ссадина на лбу и нет зубов: как наказали мужчину, который на протестном марше плюнул пропагандисту БТ в лицо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика