Чиновникам предлагают рассказать о реальном уровне поддержки Лукашенко

Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета Павел Латушко обратился к чиновникам Беларуси и попросил их анонимно рассказать, сколько госслужащих хотят смены власти.

«Мы знаем, что среди 100 000 чиновников много профессионалов и порядочных людей. Вы вкладывали время и силы в то, чтобы быть полезными обществу, но в итоге вы оказались под давлением и угрозами. Режим вселяет вам страх остаться ненужными, потому что якобы вы уже в подводной лодке с экс-президентом и, как он говорит, вас «просто разорвут». Повторяю: никто не будет никого рвать. Наша задача — не допустить раскола, сохранить тех, кто ни в чем не виновен», - сказал Латушко в видеообращении.

«Вы можете сделать это безопасно для себя и незаметно для системы», - подчеркнул Латушко.

Он проинформировал, что сообщество "Честные люди" создало проект (https://dialog.honest-people.by/) для чиновников и госслужащих, которые и дальше хотят работать на благо людей и не хотят быть пешками режима.

«Пройдите анонимный опрос в специальном чат-боте (https://t.me/honest_dialog_bot) и расскажите о нем коллегам. Нам важно знать, сколько госслужащих хотят смены власти и отставки Лукашенко. Будьте уверены: развязка скоро», - призвал Латушко.