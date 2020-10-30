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Чиновникам предлагают рассказать о реальном уровне поддержки Лукашенко

30.10.2020 15:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета Павел Латушко обратился к чиновникам Беларуси и попросил их анонимно рассказать, сколько госслужащих хотят смены власти.

«Мы знаем, что среди 100 000 чиновников много профессионалов и порядочных людей. Вы вкладывали время и силы в то, чтобы быть полезными обществу, но в итоге вы оказались под давлением и угрозами. Режим вселяет вам страх остаться ненужными, потому что якобы вы уже в подводной лодке с экс-президентом и, как он говорит, вас «просто разорвут». Повторяю: никто не будет никого рвать. Наша задача — не допустить раскола, сохранить тех, кто ни в чем не виновен», - сказал Латушко в видеообращении.

«Вы можете сделать это безопасно для себя и незаметно для системы», - подчеркнул Латушко.

Он проинформировал, что сообщество "Честные люди" создало проект (https://dialog.honest-people.by/) для чиновников и госслужащих, которые и дальше хотят работать на благо людей и не хотят быть пешками режима.

«Пройдите анонимный опрос в специальном чат-боте (https://t.me/honest_dialog_bot) и расскажите о нем коллегам. Нам важно знать, сколько госслужащих хотят смены власти и отставки Лукашенко. Будьте уверены: развязка скоро», - призвал Латушко.

 
 
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Член президиума Координационного совета Павел Латушко обратился к чиновникам Беларуси и попросил их анонимно рассказать, сколько госслужащих хотят смены власти.
 
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