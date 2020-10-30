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Уехавший из России легкоатлет Матвей Волков получил вид на жительство в Беларуси

30.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прыгун с шестом Матвей Волков, переехавший в середине августа из России в Беларусь, получил вид на жительство. Об этом сообщил отец и тренер спортсмена Константин Волков.





"Позавчера мы получили официальный вид на жительство, — сказал Волков-старший. — Теперь Белорусская федерация легкой атлетики намеревается уведомить World Athletics о переезде в Беларусь несовершеннолетнего спортсмена вместе со своими родителями. Практика говорит, что такие случаи ранее уже были и никогда ранее несовершеннолетний спортсмен не встречал отказа со стороны международной федерации в желании выступать за страну, где теперь живет".

Собеседник ТАСС считает, что в случае согласования всех вопросов Матвей сможет без ограничений выступать на внутренних белорусских соревнованиях и международных стартах в личном статусе. Для выступления за сборную Беларуси ему необходимо еще получить белорусское гражданство.

29 февраля в Москве Волков прыгнул на 5,5 м и установил мировой рекорд для спортсменов своего возраста (до 16 лет). Легкоатлет не имеет российского спортивного гражданства, так как никогда не выступал за национальную сборную на международных стартах. В середине августа из-за проблем в российской легкой атлетике и невозможности полноценного участия в международных стартах семья Волковых перебралась в Беларусь, а спустя две недели подала документы на получение вида на жительство.
 
 
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Прыгун с шестом Матвей Волков, переехавший в середине августа из России в Беларусь, получил вид на жительство. Об этом сообщил отец и тренер спортсмена Константин...
 
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