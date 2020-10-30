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"Лукашенко создает яркие истории для музея белорусской диктатуры"

30.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"По-моему, сейчас Лукашенко занят тем, что каждый день создает яркие истории для еще одного зала в музее белорусской диктатуры. Ритм такой: один день - один зал", - пишет философ и публицист Максим Горюнов на своей странице в Facebook.

"Понятно, что в демократической Беларуси будет музей диктатуры. Он будет большой и подробный, в него будут водить школьников и студентов, чтобы они не повторили ошибку своих родителей.

Известно, что память о зле, причиненном диктатором, со временем уходит. Через пару поколений люди снова хотят "сильную руку" и волевое усатое лицо.Задача музея диктатуры будет в том, чтобы у граждан Беларуси как можно дольше не появилось желание повторить опыт с Лукашенко.

Это сложная задача. Многое будет зависеть от того, насколько убедительной будет экспозиция в музее диктатуры, и Лукашенко активно решаетэту задачу.



Вчера, к примеру, несколько часов таможня Беларуси не пускала граждан Беларуси в Беларусь. Причина - Лукашенко решил, что его враги - польские наркоманы и гитлеровские парашютисты - толпами рвутся в Минск, чтобы не дать ему спокойно быть президентом шестой раз подряд.

Думаю, если пухлых демократических школьников, привыкших к безвизу и скоростным экспрессам Минск - Клайпеда, Минск - Рига и Минск - Таллиннзавести в зал, где будут фото и видео с закрытой границы, они точно поймут, что "сильная рука" - это не метод".
 
Теги: Минск
 
 
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"По-моему, сейчас Лукашенко занят тем, что каждый день создает яркие истории для еще одного зала в музее белорусской диктатуры. Ритм такой: один день - один зал", -...
 
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