Завкафедрой журфака БГУ уходит со своей должности: «Самое главное — профессиональная репутация»

пишет TUT.BY. Какое решение принято, она пока не знает. Две недели назад она написала заявление и попросила перевести ее «в высшую лигу» — на должность профессора,TUT.BY. Какое решение принято, она пока не знает.









Ирина Сидорская написала заявление две недели назад. Фото: соцсетии





На факультете журналистики БГУ Ирина Сидорская личность легендарная. Как говорят ее выпускники, Ирина Владимировна подготовила лучших PR-специалистов в стране. Она автор и организатор «PR-чтений», «Международного открытого студенческого форума «PR-кветка». Ее заявление о последнем рабочем дне в должности завкафедрой появилось в Facebook.

«Все десять лет — два срока — я ставила цель привлечь на специальность самых сильных и мотивированных студентов и предоставить им самые лучшие условия для образования, исследований и практики. Надеюсь, с большего справилась — в тех условиях, которые были, и с теми ресурсами, которыми располагала. Очень хочу, чтобы вы помнили: самое главное в нашей профессии — это не технологии, не лайфхаки и не инструменты. Самое главное — это наши ценности и профессиональная репутация. А они зависят только от нас.





Никто не может их отнять, никто не может принудить делать то, что вы считаете неправильным, или не делать то, что считаете правильным. Мы помогаем формировать доверие и понимание в обществе, выстраиваем диалог между различными субъектами. Коммуникаторы помогают достичь компромисса разным целевым группам, но не идут на компромиссы с собственной совестью. За то, что вы в абсолютном большинстве живете и работаете в соответствии с такими принципами, я люблю вас и горжусь вами! Вы у нас — невероятные!», — говорится в обращении.





В посте Ирина Владимировна уточняет, что переходит в «высшую лигу» — на должность профессора.





— Две недели назад написала заявление на должность профессора, но пока на руках контракта нет, — комментирует TUT.BY Ирина Сидорская. — Надеюсь, работать профессором смогу, но полной уверенности нет.





Еще в августе Ирина Владимировна писала, что поддерживает акции студентов, потому что академических свобод становится «все меньше и меньше, а все больше и больше — «государственной идеологии», которая сведена к лояльности действующей власти».



