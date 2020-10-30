Протестные мысли и действия в белхоккее все-таки случались. Кто они?

Оказывается, в белхоккее есть несогласные: много людей в федерации, кто не боится говорить – лишается работы.

Но профессиональных хоккеистов всего двое.













изучила вопрос и собрала случаи, когда протестные мысли и действия все-таки случались. «Трибуна»вопрос и собрала случаи, когда протестные мысли и действия все-таки случались.

Кто пострадал

Первым из хоккейного мира, кто не стал молчать, был главный тренер юношеской сборной Беларуси Александр Руммо. Специалист через несколько дней после президентских выборов осудил жестокость силовиков.





«Все их действия... Они реально находятся за гранью добра и зла. Народ имеет право на выбор, право на выражение своего мнения, право на собрание – это указано в нашей Конституции. Поэтому я осуждаю акты насилия, которые происходили 9-го, 10-го, 11-го числа. В то же время я восхищен теми людьми, которые набрались смелости и не побоялись высказать свою гражданскую позицию. Я просто восхищен белорусским народом: всеми и каждым», – заявил Руммо, вскоре подписавший петицию спортсменов против насилия. Молчание хоккейного мира специалист искренне не понимал, объясняя его страхом.





Вскоре у коуча состоялся разговор с новоиспеченным главой ФХБ Дмитрием Басковым. Экс-босс минского «Динамо» предъявил, что тренер сборной «должен поддерживать власть и генеральную линию партии». Поэтому нетрудно догадаться, что ожидало Руммо – вскоре специалист покинул свою должность. Вакантный пост занял давний друг Баскова Андрей Михалев.





Неприятный разговор с Басковым были и у директора «Локомотива» Евгения Мазуро, также подписавшего письмо спортивного сообщества. Требование главы ФХБ было прежним – в белхоккее на руководящих постах могут работать только идеологически правильные люди. Освободившееся место в Орше занял экс-главком сборной Андрей Сидоренко.





Дошло до того, что репрессии докатились до самых высоких должностей белхоккея. Координатор Свободного объединения спортсменов Беларуси Александр Опейкин рассказал, что отставка Геннадия Савилова с поста председателя ФХБ как раз связана с политикой. Дело в том, что в августе функционер отказался идти на провластный митинг. Савилов написал заявление на увольнение, чем освободил кресло для Баскова, которого избрали на безальтернативной основе.





Пришлось уходить из хоккея сотруднику пресс-службы «Бреста» Александру Бубнову. За активную гражданскую позицию директор клуба Сергей Сушко прекратил действие договора подряда со специалистом. Интересно, что в беседе с журналистом «Трибуны» босс брестчан недоумевал, почему Бубнов называл себя пресс-атташе, хотя последний вел соцсети клуба и проводил пресс-конференции.

Однако одними потерями работы не обошлось. Известно минимум о трех фактов попадания хоккеистов под дубинки силовиков. Первый случай произошел с нападающим «Динамо-Молодечно» Ильей Литвиновым. Хоккеисту досталось от ОМОН в Молодечно, когда он возвращался с тренировки. Официальный ресурс ФХБ опубликовал фотографию с избитым форвардом, однако вскоре удалил ее.













По словам Литвинова, его дело разруливали Басков и начальник команды Дмитрий Мельник. При этом сам хоккеист не осудил действия силовиков даже в такой ситуации. А через некоторое время после акта молчания Литвинова перевели в минское «Динамо», за которое нападающий уже провел несколько матчей.





11 августа в неприятной ситуации оказался вратарь «Гомеля» Алексей Мерзлов. Кипер «рысей» после тренировки шел на день рождения друга, а оказался в камере. Как и Литвинову, Мерзлову от избиений уберечься не удалось, как и от получения 12 суток ареста. После выхода на свободу Алексей не стал молчать.





О третьем фигуранте рассказал экс-защитник сборной Беларуси Владимир Денисов. Ветеран поведал об истории, случившейся с несовершеннолетним хоккеистом «Химика», имени которого не назвал.

«Вышел с тренировки – избили. Просто потому, что, как говорится, нефиг ходить там, где не надо. Снова не то место и не то время. Сюр», – недоумевал Денисов.





Вообще бывший игрок сборной, живущий за океаном, не верит государственной пропаганде. После выборов на телефон Денисова начали проходить сообщения со всех концов планеты с вопросами, как вообще такое может твориться в европейской стране.





«Они видят, как идут задержания, и не понимают, почему избивают мирных людей, у которых в руках нет камней и бутылок. И почему их продолжают бить уже после того, как те оказались на земле», – рассказывал Денисов.

Кто еще не боится говорить

Упомянутые события да и вообще ситуация в стране возмутили и других членов хоккейной общественности. Не остался в стороне экс-главком сборной Беларуси Эдуард Занковец, который сейчас возглавляет питерское «Динамо». Коуч восхитился молодым поколением белорусов и засомневался в правильности действий силовиков, которые скрывают свои лица масками.





«Там, где ложь, там и насилие. Я очень переживаю за тех, кто незаслуженно пострадал от насилия. Мне жаль тех, кто творит беззаконие. Ведь это останется грузом греха на их совести», – поделился Занковец.





Высказался и известный агент Святослав Киселев. Представитель Егора Шаранговича, Алексея Протаса, Владислава Колячонка и Евгения Оксентюка уверен, что белорусский народ уже не сможет жить при нынешней власти.





«Если машина репрессий и силового террора не остановится, то ужиться – может быть, придется, ну а жить полной грудью – едва ли представляю», – уверен Киселев.













За границей волновался за белорусов бывший менеджер сборных Беларуси, экс-помощник гендиректора минского «Динамо» Артур Рекшта. Функционер поблагодарил Киселева за честную позицию и назвал Светлану Тихановскую президентом.





«Я знаю, некоторые хоккеисты нашей сборной выходили на протесты. Я видел фотографии. Но это единицы. И это люди, в отношении которых у меня не было никаких сомнений еще тогда, когда мы работали вместе. Тот же Эдуард Занковец не удивил. Не обязательно лезть в политику, но поддержать свой народ – надо», – сказал Рекшта.





Не побоялся высказаться редактор сайта hockey.by – официального ресурса ФХБ – Иван Грунтов. Журналист возмутился действиями силовиков и отключением интернета, призвав белорусов держаться.





При этом Грунтов – не единственный работник федерации с мыслями, отличающимися от официальной линии, которую продвигает Басков. Специалист отдела маркетинга Андрей Рыжанков поделился мнением о трансформации экс-директора футбольного «Гомеля» Евгения Поболовца в журналиста СТВ. Сотрудник ФХБ усомнился в искренности телевизионщика, назвав его пропагандистом, который занимается враньем.





Не остались в стороне от происходящего фанаты минского «Динамо». Фан-клуб BYzone выдвинул руководству «зубров» политические требования, только после выполнения которых обещает вернуться на сектор. Но, кажется, клубные боссы этого и не ждут, заполнив места на «Минск-Арене» болельщиками в одинаковых майках.

Устраивали акции солидарности с протестующими белорусами хоккеисты-любители. К примеру, вот так начался матч в столице между Avalanche Minsk и EPAM Ice Needl’z.





А в Гродно солидарность проявили «Авангард» и «Легион». Команды на некоторое время остановились и били клюшками по льду, а зрители хлопали на трибунах. Правда, на следующий день видео с акции удалили.

Есть в белхоккее и те, кто поддерживает действующий режим. Друга и товарища Баскова по президентской команде Павла Волчека вместе с супругой и главой ФХБ можно увидеть в своем дворе, если там висят текстильные изделия красно-белых цветов.





Немало людей из хоккейного мира посетили тайную инаугурацию Александра Лукашенко. В здании на проспекте Победителей присутствовали экс-хоккеисты сборной Беларуси Олег Антоненко, Ярослав Чуприс, Сергей Шабанов и коуч националки Михаил Захаров.

Кто подписал письмо

Уже более 900 представителей спортивной отрасли подписали открытое письмо из шести пунктов. Подписанты требуют прекратить насилие на белорусских улицах и провести повторные президентские выборы.





Из более чем 900 автографов там нашлось всего лишь два от действующих хоккеистов. Их оставили нападающий Максим Титок, защищающий цвета польского «Заглембе», и его коллега по амплуа Артемий Черников из оршанского «Локомотива». Кроме них в списке можно насчитать еще 14 бывших профессиональных хоккеистов и любителей. Нашлось место и для девушки – вратаря Юлии Аббасовой, которая в сезоне-2017/18 стала чемпионкой Украины в составе «Харьковских пантер».





Если говорить про тренеров, то здесь кроме Руммо еще четыре специалиста – Никита Бокач, Арсений Денскевич, Дмитрий Катаев и Евгений Сошко, работающие в юношеском хоккее.





Из руководящих кадров не остался одним Мазуро. Вместе с ним под письмом подписался руководитель Центра начальной подготовки по хоккею города Сморгони Владимир Жабинский. Также подпись оставил глава любительского футбольно-хоккейного клуба «FHC Ewoki» Евгений Жук.





Удивляет широкое представительство среди подписантов из хоккейной федерации – кроме Грунтова и Рыжанкова можно насчитать еще четырех сотрудников ФХБ. Также под письмом много подписей бывших сотрудников пресс-службы «Динамо» –это Михаил Мозаков, Антон Рогач, Анастасия Рыбалтовская, Роман Стронгин и Роман Шевцов.



