ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доллар завершил октябрь на максимуме за 31 день

30.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На последних торгах октября белорусский рубль пятый раз подряд девальвировался к доллару. Валютная корзина стала дороже на 0,07% и поднялась до максимума за 22 дня.

За неделю стоимость корзины валют подскочила на 1,73%, но рост по итогам месяца составил всего 0,07%.

Курс доллара вырос ещё на 0,0088 BYN до 2,6352 BYN/USD. Доллар дорожал всю текущую неделю. Его курс за это время подскочил почти на 10 копеек (+0,0953 BYN).

Курс евро упал на 0,0062 BYN до 3,0778 BYN/EUR. Евро прервал серию из четырёх укреплений подряд, за время которой его курс успел вырасти на 0,0811 BYN.

Курс российского рубля поднялся всего на 0,0016 BYN до 3,3290 BYN/100 RUB.

Итоги недели 26—30 октября на валютном рынке Беларуси

На уходящей неделе белорусский рубль девальвировался ко всем валютам:

доллар +0,0953 BYN (+3,75%);
евро +0,0749 BYN (+2,49%);
российский рубль +0,0078 BYN (+0,23%);
валютная корзина +1,73%.

Итоги октября 2020 на рынке РБ

В октябре белорусский рубль незначительно подешевел к евро и доллару, укрепившись к российскому рублю:

доллар +0,0116 BYN (+0,44%);
евро +0,0051 BYN (+0,17%);
российский рубль −0,0053 BYN (−0,16%);
валютная корзина +0,07%.

Центробанк России

На бирже в Москве средневзвешенный курс доллара за полчаса до полудня вырос на 46 копеек до 79,3323 российских рублей. В это же время курс евро снизился на 4 копейки до 92,560 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На последних торгах октября белорусский рубль пятый раз подряд девальвировался к доллару. Валютная корзина стала дороже на 0,07% и поднялась до максимума за 22 дня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко допустил гражданскую войну в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика