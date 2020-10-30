Белорусская упряжная порода лошадей попала под защиту зоологов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси пытаются сохранить единственную отечественную породу лошадей . Белорусская упряжная – невысокая, выносливая лошадка, ее история началась в середине прошлого века. Еще 20 лет назад эту породу разводили около 40 ферм. Сегодня таких хозяйств едва наберется десяток. Одно из них располагается неподалеку от города Жодино. И там верят, что популярность породы вернется. Корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова узнавала подробности.

Буран – потомок северных лесных лошадей. Несколько веков назад их одомашнили белорусские крестьяне. Потом селекционеры добавили в породу примесь ганноверских, гудбрансдальских и латвийских упряжных коней и вывели популяцию белорусской упряжной во второй половине XX века.

«Ген крема дает превосходство буланой масти над гнедой, то есть основа у нее гнедая. Ген осветляет покровный волос, гриву и хвост, получается будто иней в гриве», – поделилась зоотехник-селекционер по коневодству республиканского унитарного предприятия «ЖодиноАгроПлемЭлита» Наталья Сазанович.

Иней в гриве и палевый окрас – эти лошади будто вписаны в осенний пейзаж. Породу официально зарегистрировали 20 лет назад. Тогда в стране было более 1200 особей белорусской упряжной. Их выводили в основном для сельхозработ: эти лошади сильнее, чем русские тяжеловозы. Но потом коней на фермах заменили машины.

«В 2020 году был выпущен каталог лошадей белорусской упряжной породы. В соответствии с этим каталогом в племенных хозяйствах Беларуси осталось около 230 маток и около 30 жеребцов. Для породы это очень критичная отметка. Мы считаем, что порода исчезающая. Надо бить тревогу, звонить в колокола и предпринимать действия по ее сохранению», – добавила Наталья Сазанович.

Характер у белорусской упряжной покладистый, она легко поддается дрессировке. Сегодня такие кони могут катать туристов в агроусадьбах, а еще помогать в реабилитации детей с инвалидностью.

«Очень добронравные, спокойные лошади, отдатливые в работе. Пользуются спросом в последние годы для агроэкотуризма. Россия очень неплохо покупала», – отметил заведующий лабораторией коневодства НПЦ НАН Беларуси по животноводству Юрий Герман.

Средняя стоимость жеребенка белорусской упряжной около 500 долларов. Специалисты уверены: он может стать для человека настоящим другом не хуже кошки или собаки. Вот только места для такого питомца нужно побольше.

Олимпийскими чемпионами белорусские упряжные, конечно, не становились, зато, как уверяют заводчики, для начинающих и особенно юных наездников они подходят идеально. Есть в Беларуси даже охотники, которые в сезон выезжают в леса именно на таких лошадях.