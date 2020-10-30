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Задержан журналист БелаПАН Павел Добровольский
Источник материала: Навiны
Днем 30 октября в Минске был задержан журналист информационной компании БелаПАН Павел Добровольский.
В 12:36 от него пришло сообщение «Милиция в масках пришла», после чего мобильный телефон Добровольского оказался недоступен, на сообщения в мессенджерах журналист также не отвечал.
Как позже сообщила БелаПАН официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, Добровольский доставлен в РУВД Фрунзенского района в рамках административного процесса.
Нарушение какой конкретно статьи КоАП вменяется Добровольскому, пока неизвестно.
По словам Ганусевич, «до суда Добровольский будет находиться в местах временного содержания».
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Днем 30 октября в Минске был задержан журналист информационной компании БелаПАН Павел Добровольский.
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