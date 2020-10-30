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Задержан журналист БелаПАН Павел Добровольский

30.10.2020 15:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Днем 30 октября в Минске был задержан журналист информационной компании БелаПАН Павел Добровольский.

Задержан журналист БелаПАН Павел Добровольский

В 12:36 от него пришло сообщение «Милиция в масках пришла», после чего мобильный телефон Добровольского оказался недоступен, на сообщения в мессенджерах журналист также не отвечал.

Как позже сообщила БелаПАН официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, Добровольский доставлен в РУВД Фрунзенского района в рамках административного процесса.

Нарушение какой конкретно статьи КоАП вменяется Добровольскому, пока неизвестно.

По словам Ганусевич, «до суда Добровольский будет находиться в местах временного содержания».

 

 
Теги: Минск
 
 
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Днем 30 октября в Минске был задержан журналист информационной компании БелаПАН Павел Добровольский.
 
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