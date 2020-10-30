Задержан минчанин, плюнувший в лицо журналисту БТ

Задержан 34-летний житель Минска, который во время акции протеста 25 октября плюнул в лицо журналисту Белтелерадиокомпании.





В отношении задержанного составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, неповиновение требованиям милиционеров и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Как сообщает пресс-служба МВД, при задержании минчанин оказал активное сопротивление.

Также, по информации МВД, ранее мужчина неоднократно привлекался к административной и привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насилие в отношении сотрудника милиции, хулиганство, умышленное причинение менее тяжких телесных повреждений, грабеж.