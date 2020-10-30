ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Общегородской Хэллоуин в парке Dreamland отменен

30.10.2020 15:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Празднование Хэллоуина в минском парке развлечений Dreamland отменено. Тематические вечеринки должны были состояться 30 октября и 1 ноября.

Общегородской Хэллоуин в парке Dreamland отменен

Как сообщил организатор праздника российский арт-проект «Вместе Зажигаем», «руководство парка отозвало согласование на проведение мероприятия из-за ситуации в стране».

Какая конкретно ситуация имеется в виду — политическая или эпидемиологическая, не уточняется.

Планировалось, что в праздновании Хэллоуина в парке Dreamland примут участие пять театров огня, а пиротехническое шоу станет главным событием вечеринок.

Также в программе значился костюмированный карнавала, а авторам самого оригинального костюма были обещаны призы.

Еще одним интересным событием должны была стать выставка фонарей Джека — резных тыкв, которые считаются главным символом Хэллоуина.

Гостям вечеринок также обещали мастер-класс по карвингу — искусству художественной резки по овощам.

 

Фото pixabay.com

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Празднование Хэллоуина в минском парке развлечений Dreamland отменено. Тематические вечеринки должны были состояться 30 октября и 1 ноября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уехавший из России легкоатлет Матвей Волков получил вид на жительство в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика