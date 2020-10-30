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Королевская свадьба: принцесса Бутана вышла замуж

30.10.2020 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принцесса Бутана Юфельма Чоден Вангчук в возрасте 27 лет вышла замуж за 28-летнего пилота Дашо Тинлая Норбу.

"Ее Королевское Высочество принцесса Юфельма Чоден Вангчук сегодня вышла замуж за Дашо Тинлая Норбу на королевской свадебной церемонии. Супруги получили благословение у Его Величества короля и Его Святейшества Дже Кхенпо", - сообщил в своем Instagram король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук.

© AFP 2020 / HANDOUT
Принцесса Бутана Юфельма Чоден Вангчук (слева) с принцессой Сонам Дечен Вангчук встречают 13-летнего наследного принца Японии Хисахито в Бутане

Принцесса Юфельма Чоден училась в Америке на социолога. Она занимает должность президента Паралимпийского комитета Бутана и представляет интересы спортсменов с ограниченными возможностями. Юфельма приходится действующему главе королевства сводной сестрой. Их общий отец передал правление Бутаном Джигме Кхесар Намгьялу в 2006 году.

© AFP 2020 / HANDOUT
Король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук и королева Джецун Пема с сыновьями. Джецун Пема - одна из красивейших женщин королевства, ее называют азиатской Кейт Миддлтон

Жених Дашо Тинлай Норбу по профессии пилот. Он работает в бутанской авиакомпании Druk Air.

© AFP 2020 / -
Принцесса Бутана Юфельма Чоден Вангчук вышла замуж за своего избранника Дашо Тинлая Норбу

Свадьба прошла 29 октября в резиденции короля Бутана – дворце Деченчолинг. Роскошный трехэтажный особняк находится в столице королевства - городе Тхимпху.

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Торжественная свадебная церемония состоялась вчера во дворце Деченчолинг, который находится в столице Бутана Тхимпху.
 
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