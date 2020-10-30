Видеофакт: как проходят предвыборные митинги в Грузии

Источник материала: Sputnik Беларусь

Несколько тысяч сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, собрались на заключительном митинге, посвященном подготовке к парламентским выборам 31 октября.

Известный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе, стоящий первым в партийном списке партии ЕНД, открыл митинг своей композицией "Садгегрдзело". Перед зрителями выступили и лидеры оппозиционного блока. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили также обратился к своим сторонникам по видеосвязи из Киева.

За несколько часов до начала манифестации полиция перекрыла прилегающие к площади Свободы улицы.

Представители другой оппозиционной партии "Грузинский марш" перекрыли дорогу, соединяющую Тбилиси с городом Рустави, чтобы помешать проезду автоколонны, направляющейся на митинг в Тбилиси. Трассу удалось открыть после вмешательства полиции. Партия и ее сторонники планируют провести еще одну массовую акцию протеста перед зданием парламента в столице в день выборов.

Параллельно с митингом сторонников оппозиции в Кутаиси прошла акция в поддержку правящей партии "Грузинская мечта" под слоганом "Нет нацистам". Участники прошли маршем по центральным улицам города до площади Давида Агмашенебели.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. В них примут участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.