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Видеофакт: как проходят предвыборные митинги в Грузии
30.10.2020 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Несколько тысяч сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, собрались на заключительном митинге, посвященном подготовке к парламентским выборам 31 октября.
Известный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе, стоящий первым в партийном списке партии ЕНД, открыл митинг своей композицией "Садгегрдзело". Перед зрителями выступили и лидеры оппозиционного блока. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили также обратился к своим сторонникам по видеосвязи из Киева.
За несколько часов до начала манифестации полиция перекрыла прилегающие к площади Свободы улицы.
Представители другой оппозиционной партии "Грузинский марш" перекрыли дорогу, соединяющую Тбилиси с городом Рустави, чтобы помешать проезду автоколонны, направляющейся на митинг в Тбилиси. Трассу удалось открыть после вмешательства полиции. Партия и ее сторонники планируют провести еще одну массовую акцию протеста перед зданием парламента в столице в день выборов.
Параллельно с митингом сторонников оппозиции в Кутаиси прошла акция в поддержку правящей партии "Грузинская мечта" под слоганом "Нет нацистам". Участники прошли маршем по центральным улицам города до площади Давида Агмашенебели.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. В них примут участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.
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Тысячи людей приняли участие в заключительном митинге перед парламентскими выборами в Грузии. На акции выступили лидеры оппозиционного блока и даже спел народный...
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