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А как же Фадеев? Ольга Серябкина тайно вышла замуж
30.10.2020 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Экс-солистка российской группы Serebro Ольга Серябкина тайно вышла замуж: избранником любимицы Макса Фадеева стал российский бизнесмен.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
35-летняя звезда тщательно скрывает свою личную жизнь. Долгое время ходили слухи, что Серябкина крутит роман со своим продюсером Максом Фадеевым, но после ухода певицы из проекта разговоры о скандальной связи поутихли. Но теперь стало известно, что певица тайно вышла замуж, и ее избранником стал человек не из шоу-бизнеса.
В эксклюзивном интервью журналу Vogue Серябкина раскрыла подробности тайной церемонии бракосочетания и рассказала о своем возлюбленном Георгии.
По словам певицы, 32-летний предприниматель занимается различными проектами, а их знакомство состоялось много лет назад. Однако общаться пара начала лишь после ухода Серябкиной из группы, после чего поняла, что это "что-то большее и по-настоящему особенное".
Сама церемония прошла в камерной обстановке - в узком кругу семьи и друзей в Альпах, а праздничный прием в Вене. Выбор такой локации очевиден - муж Серябкиной прожил в Австрии много лет и считает ее своей второй родиной.
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