В столице закрыты несколько пиццерий крупных сетевых брендов

Источник материала: Tut.by

Сегодня в столице не работают несколько точек крупных сетевых брендов пиццерий Domino’s Pizza и «Пицца Лисицца». Закрывать в городе заведения по решению санитарно-эпидемиологической службы и Минздрава, напомним, стали накануне : известно о нескольких десятках объектов, получивших предписания о нарушениях.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: unsplash.com, пользователь @pinarimsi

Информация о проверках в объектах, открытых по американской франшизе Domino’s Pizza, стала появляться в соцсетях (речь о точках в Минске и Витебске). Публично бренд эту информацию пока не комментирует. Администратор по телефону подтвердила, что не все точки в столице доступны для посещения, и предложила ознакомиться со списком доступных локаций на сайте. На момент 16.00 30 октября были закрыты пиццерии по шести адресам: Ложинская, 3, Нестерова, 58, Победителей, ½, Независимости, 143/1, Рокоссовского, 1, Сурганова, 50. При этом заказы с доставкой принимают на любой адрес, сообщили в сети.

Не работают и несколько объектов белорусского бренда «Пицца Лисицца». Так, самовывоз недоступен по пяти адресам: Городецкая, 38а, Жиновича, 7, Лобанка, 77, Революционная, 17, Рокоссовского, 150B. Зона доставки также ограничена. Руководство компании от комментариев по теме воздержалось.

Как долго не будут работать перечисленные объекты Domino’s Pizza и «Пицца Лисицца», пока не сообщается.

Напомним, вчера в некоторые заведения Минска (преимущественно в те, что не работали в понедельник, 26 октября) пришли с проверками . В итоге по решению санитарно-эпидемиологической службы и Минздрава многие из них закрыли «до устранения выявленных нарушений».