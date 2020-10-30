Показываем, как изнутри выглядят четыре новые станции минского метро накануне открытия

Источник материала: Tut.by

В начале ноября в Минске заработают четыре станции новой линии метро: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Мы побывали на них накануне открытия и показываем, как они выглядят изнутри.

«Ковальская Слобода»

Станция «Ковальская Слобода» находится в районе пересечения улиц Жуковского и Воронянского. Она названа так в память о кузнецах, которые когда-то жили в этом районе.

Визуально эта станция в первую очередь отличается тем, что на ней нет колонн.









На потолке — кованые декоративные конструкции, которые напоминают белорусскую вытинанку. Скульпторы — Павел Войницкий и Мария Тарлецкая.









Стены тоже украшены графическими сюжетами. Картины нанесены на противоударное стекло. В стекле также можно заметить небольшие скульптуры.

Автор графики на этой станции — Марина Жвирбля.









На платформе «Ковальской Слободы», как и на платформах всех четырех новых станций, установлены защитные экраны турецкого производства, двери на которых открываются синхронно с дверьми вагона поезда.









Как поясняют в «Минскметрострое», это сделано в первую очередь для безопасности, чтобы никто не упал на рельсы. В случае же чрезвычайной ситуации двери легко открываются со стороны поезда.





Временно станция «Ковальская Слобода» будет конечной, а потом запустят «Аэродромную», которая расположится в квартале «Минск-Мир».

«Вокзальная»

Станция «Вокзальная» будет пересадочной станцией между Московской и Зеленолужской линиями. У нее наземный вестибюль, который находится возле станции «Дружная».





Вестибюль выполнен в зеленой гамме, а интерьер внизу, у платформы, — в черно-бело-красной. Все эти линии символизируют дороги, потому что рядом находится вокзал. Платформа очень широкая — около 16 метров.





На платформе «Вокзальной» установлена скульптура «Древо дорог» скульптора Александра Шаппо.









На станции «Вокзальная» также есть переход на станцию «Площадь Ленина». Он выглядит вот так:









В туннелях перехода установлены траволаторы, которые движутся со скоростью 5−7 километров в час. Они будут удобны для тех, кто едет на вокзал или с вокзала с сумками.





«Площадь Франтишка Богушевича»

Станция «Площадь Франтишка Богушевича» находится на одноименной площади. Вот так выглядит схема ее расположения:





А так выглядит сама станция:









На станции «Площадь Франтишка Богушевича» установлены сразу две скульптуры, их разместили на стенах в торцах платформы. Первая — «Ткацкий станок» Алексея Сорокина и Виктора Копача. Размер — пять на шесть метров.





На станке написаны слова Франтишка Богушевича: «Можа, хто спытае: дзе ж цяпер Беларусь? Там, братцы, яна, дзе наша мова жыве: яна ад Вільні да Мазыра, ад Віцебска за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Менск, Магілёў, Вільня і шмат мястэчкаў і вёсак…».

Вторая скульптура — «Книга белорусская» авторства Максима Петруля. Размер — шесть на шесть метров. Материал — медь.





На ней также слова Богушевича: «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі».

«Юбилейная площадь»

Станция «Юбилейная площадь» находится на пересечении улиц Сухой и Кальварийской. Она будет пересадочной на Автозаводскую линию, к станции «Фрунзенская».





Название станции сохраняет местный топоним — Юбилейная площадь. Минчане используют его до сих пор, хотя никто не помнит, о каком юбилее идет речь. Площадь в старом Минске (в 1826 году) так назвали в честь важной даты: юбилея, 1500-летия, первого Вселенского собора, на котором утвердили символы христианской веры.





На платформе станции установлена скульптура «Солнце», ее авторы — скульптор Максим Петруль и архитектор Вячеслав Лопато.









Она выполнена из нержавеющей стали, он с загадкой — это только половина диска, но она так вмонтирована в потолок, что с определенных точек на платформе будет казаться полным солнечным диском.

А вот так выглядит переход со станции «Фрунзенская»:









Станция «Юбилейная площадь» будет самой глубокой в Минске. Ее глубина — 32 метра.