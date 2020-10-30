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В Брестской области женщина на VW пыталась объехать лису и врезалась во встречный автомобиль

30.10.2020 16:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выбежавшая на дорогу лиса спровоцировала столкновение двух автомобилей на трассе Р83 Брест — Каменец — НП «Беловежская Пуща». Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Авария произошла вечером 29 октября. Предварительно установлено, что 29-летняя водитель Volkswagen Passat двигалась по трассе Р83. На 30-м километре на проезжую часть перед автомобилем выбежала лиса, и женщина попыталась ее объехать, но не справилась с управлением. Она выехала на обочину, после чего автомобиль оказался на встречке, где врезался в Volkswagen Golf.


В ДТП водитель «Пассата» и ее 8-летний пассажир, а также 19-летниий водитель «Гольфа» и его 18-летняя пассажирка травм не получили. В ГАИ отметили, что все они были пристегнуты ремнями безопасности.

 
Теги: Брест
 
 
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В ДТП водитель «Пассата» и ее 8-летний пассажир, а также 19-летниий водитель «Гольфа» и его 18-летняя пассажирка травм не получили. В ГАИ отметили, что все они были...
 
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