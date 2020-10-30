На побережье Турции серьезное землетрясение: некоторые дома обрушились

Источник материала: Onliner

Геологическая служба США сообщает о землетрясении магнитудой 7,0 в Эгейском море, в нескольких десятках километров от побережья Турции. В его эпицентр попал прибрежный город Измир — третий по численности в Турции и второй по величине порт после Стамбула. В городе проживает около 3 млн человек. От землетрясения пострадали многие дома, включая жилые. Некоторые здания и вовсе обрушились.

О жертвах землетрясения пока ничего неизвестно, но в социальных сетях распространяются видео, на которых люди ищут своих родственников среди обломков разрушенных зданий.

Many houses/buildings/apartments have collapsed following this strong earthquake pic.twitter.com/2QVNSkLcJO — Wars on the Brink (@WOTB07) October 30, 2020

Multiple buildings have completely collapsed per reports — Wars on the Brink (@WOTB07) October 30, 2020

More from Turkey https://t.co/M97M4R00CI — Wars on the Brink (@WOTB07) October 30, 2020

Толчки также ощущались в Болгарии, Кипре, Турции, Египте, Греции, Ливии, Великобритании и Северной Македонии.





21-летняя Диана родом из Беларуси, но уже 4 года живет в Турции. Сейчас она как раз находится в Измире.

— У нас было сильное землетрясение. Я живу в новом доме, нас трясло конкретно, но терпимо. Трещал потолок. У моих подружек, которые живут в домах постарше, все начало рушиться, падать — книжные полки и т. д. В магазинах тоже все свалилось с прилавков. Все люди на улицах, плачут, никто не идет домой. Огромные пробки, очень много скорых. Во многих районах разрушились дома, — рассказала она.

(будет дополнено)