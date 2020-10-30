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На побережье Турции серьезное землетрясение: некоторые дома обрушились

30.10.2020 16:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Геологическая служба США сообщает о землетрясении магнитудой 7,0 в Эгейском море, в нескольких десятках километров от побережья Турции. В его эпицентр попал прибрежный город Измир — третий по численности в Турции и второй по величине порт после Стамбула. В городе проживает около 3 млн человек. От землетрясения пострадали многие дома, включая жилые. Некоторые здания и вовсе обрушились. 

О жертвах землетрясения пока ничего неизвестно, но в социальных сетях распространяются видео, на которых люди ищут своих родственников среди обломков разрушенных зданий.

Толчки также ощущались в Болгарии, Кипре, Турции, Египте, Греции, Ливии, Великобритании и Северной Македонии.

На побережье Турции серьезное землетрясение: некоторые дома обрушились

21-летняя Диана родом из Беларуси, но уже 4 года живет в Турции. Сейчас она как раз находится в Измире.

— У нас было сильное землетрясение. Я живу в новом доме, нас трясло конкретно, но терпимо. Трещал потолок. У моих подружек, которые живут в домах постарше, все начало рушиться, падать — книжные полки и т. д. В магазинах тоже все свалилось с прилавков. Все люди на улицах, плачут, никто не идет домой. Огромные пробки, очень много скорых. Во многих районах разрушились дома, — рассказала она.

(будет дополнено)

 
 
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Геологическая служба США сообщает о землетрясении магнитудой 7,0 в Эгейском море, в нескольких десятках километров от побережья Турции. В его эпицентр попал...
 
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