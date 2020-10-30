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Ссадина на лбу и нет зубов: как наказали мужчину, который на протестном марше плюнул пропагандисту БТ в лицо

30.10.2020 16:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минская милиция отчиталась о задержании мужчины, который на воскресном марше 25 октября плюнул корреспонденту БТ Александру Хоровцу в лицо. 

Личность мужчины, заявили в МВД, установили сыщики. При задержании он «оказал активное сопротивление». На 34-летнего минчанина составили сразу три протокола: за мелкое хулиганство, за неповиновение требованиям милиционеров и за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. 

На видео с участием задержанного, которое распространило МВД, минчанин со ссадиной лбу и без нескольких зубов просит прощения за содеянное.

К слову сказать, 25 октября Александр Хоровец, известный своими пропагандистскими репортажами с митингов против Лукашенко, получил не только плевок в лицо.

 
 
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Минская милиция отчиталась о задержании мужчины, который на воскресном марше 25 октября плюнул корреспонденту БТ Александру Хоровцу в лицо.  Личность мужчины,...
 
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