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Ссадина на лбу и нет зубов: как наказали мужчину, который на протестном марше плюнул пропагандисту БТ в лицо
Источник материала: KYKY>
Минская милиция отчиталась о задержании мужчины, который на воскресном марше 25 октября плюнул корреспонденту БТ Александру Хоровцу в лицо.
Личность мужчины, заявили в МВД, установили сыщики. При задержании он «оказал активное сопротивление». На 34-летнего минчанина составили сразу три протокола: за мелкое хулиганство, за неповиновение требованиям милиционеров и за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
На видео с участием задержанного, которое распространило МВД, минчанин со ссадиной лбу и без нескольких зубов просит прощения за содеянное.
К слову сказать, 25 октября Александр Хоровец, известный своими пропагандистскими репортажами с митингов против Лукашенко, получил не только плевок в лицо.
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Ссадина на лбу и нет зубов: как наказали мужчину, который на протестном марше плюнул пропагандисту БТ в лицо
Минская милиция отчиталась о задержании мужчины, который на воскресном марше 25 октября плюнул корреспонденту БТ Александру Хоровцу в лицо. Личность мужчины,...
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