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Нацбанк РБ назвал причины ускорения инфляции в III квартале 2020 года

30.10.2020 16:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Основными факторами ускорения инфляции в III квартале 2020 года стали ослабление белорусского рубля на фоне возросших инфляционных и девальвационных ожиданий в экономике.

В III квартале 2020 года годовая инфляция увеличилась до 6,1% при установленном на текущий год целевом параметре не более 5%.

«Основной вклад в ускорение инфляции обеспечила динамика базовой инфляции. Сохранялись высокие темпы роста цен на плодоовощную продукцию. Высокая степень неопределенности относительно дальнейшего развития пандемии COVID-19, а также сложившаяся во второй половине отчетного квартала общественно-политическая ситуация обусловили рост инфляционных и девальвационных ожиданий в экономике», - говорится в аналитическом отчете Нацбанка РБ.

«Это привело к повышенному спросу на иностранную валюту в августе 2020 г. как со стороны предприятий, так и со стороны населения. В результате сформировавшегося на внутреннем валютном рынке давления произошло ослабление белорусского рубля, что отразилось на динамике свободных цен потребительского рынка», - констатирует регулятор.

В результате годовая базовая инфляция за III квартал ускорилась с 3,7 процента в июне до 5,4 процента в сентябре 2020 года. Наблюдался значимый рост цен на импортируемые товары, а также услуги, стоимость которых зависит от курсового фактора.

«…подорожали большинство непродовольственных товаров (электротовары, телевизоры, строительные материалы, автомобили), услуги воздушного транспорта… мясная и рыбная продукция», отмечается в отчете.

Трендовая инфляция в III квартале 2020 г. также ускорилась и составила в сентябре 2020 г. 4,2% в годовом выражении (3,1% в июне 2020 года).

Годовая инфляция регулируемых цен и тарифов в сентябре 2020 года составила 5,6% (6,7% в июне 2020). Замедление роста цен и тарифов в годовом выражении наблюдалось на автомобильное топливо, услуги дошкольных учреждений, услуги связи.

Вместе с тем, на протяжении III квартала 2020 года сохранялись высокие годовые темпы роста цен на плодоовощную продукцию. В сентябре 2020 г. их прирост составил 21,4%. Ускорение роста цен наблюдалось на большинство видов овощей, включая картофель.

Ускорение базовой инфляции отразилось на ухудшении однородности роста потребительских цен. Доля товаров и услуг, цены и тарифы на которые в годовом выражении снизились или выросли менее чем на 5 процентов, составила в сентябре 2020 г. 50% (61% в июне 2020 года).

 
 
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Основными факторами ускорения инфляции в III квартале 2020 года стали ослабление белорусского рубля на фоне возросших инфляционных и девальвационных ожиданий в...
 
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