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МАРТ на 3 месяца продлил забастовку 13 объектам общепита

30.10.2020 16:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МАРТ РБ сообщил, что в ходе проведенных 29 октября 2020 г. внеплановых проверок в торговых объектах отдельных субъектов хозяйствования были установлены грубые нарушения законодательства о торговле.

«…несоответствие утвержденного ассортиментного перечня требованиям законодательства; несоблюдение ассортиментного перечня; предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности (реализации); отсутствия необходимой и достоверной информации о товарах», - перечисляет несоответствия ведомство.

На основании выявленных нарушений 13 субъектам хозяйствования МАРТ выданы предписания о приостановлении работы торговых объектов, расположенных в городах Брест, Гродно, Минск и Могилевской и Витебской областях, на срок с 31 октября 2020 года по 28 января 2021 года, сообщили в ведомстве.

Единственное, о чем не сообщает МАРТ, так это то, что все эти предприятия не работали по тем или иным причинам в первый день общенациональной забастовки, 26 октября 2020 года.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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МАРТ РБ сообщил, что в ходе проведенных 29 октября 2020 г. внеплановых проверок в торговых объектах отдельных субъектов хозяйствования были установлены грубые...
 
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