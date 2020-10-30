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Задержан мужчина, плюнувший в лицо корреспонденту БТ

30.10.2020 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержан мужчина, который 25 октября во время уличной акции в Минске плюнул в лицо корреспонденту БТ Александру Хоровцу. Этот инцидент попал на видео, и милиция начала искать протестующего, который обидел пропагандиста.


На видео видно, что 34-летний минчанин избит. Милиция утверждает, что "при задержании... оказал активное сопротивление".

В отношении задержанного составили административные протоколы за мелкое хулиганство, неповиновение требованиям милиционеров, а также за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, сообщает в Telegram пресс-служба МВД.

Милиция утверждает, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности в том числе и за насилие в отношении милиционера, пишет Еврорадио.

Хоровец на уличной акции пытался делать сюжет о протестах. То, что в итоге показывает БТ, вызывает агрессию людей.
 
Теги: Минск
 
 
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Задержан мужчина, который 25 октября во время уличной акции в Минске плюнул в лицо корреспонденту БТ Александру Хоровцу. Этот инцидент попал на видео, и милиция...
 
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