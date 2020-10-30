Зинаиду Михнюк сделали подозреваемой по уголовному делу

Зинаиду Михнюк с применением силы задержали на марше протеста в Бресте – на теле до сих пор синяки. Трое суток она провела в изоляторе временного содержания, после чего ее доставили в суд Ленинского района Напомним, 25 октябряс применением силы задержали на марше протеста в Бресте – на теле до сих пор синяки. Трое суток она провела в изоляторе временного содержания, после чего ее доставили в суд Ленинского района Бреста . Женщину обвиняют в нарушении части 1 статьи 23.34 КоАП – участие в несанкционированном массовом мероприятии.













В настоящее время исполняющая обязанности председателя Белорусского независимого профсоюза Зинаида Михнюк находится в статусе подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по статье 364 УК. Статья 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь:





«Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. наказываются арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет».





Задержанные 25 октября член профкома Брестской территориальной организации РЭП Александр Сахарук арестован на 13 суток, координатор молодежной сети РЭП по Брестской области Дарья Полякова оштрафована на 15 базовых величин.



