Сивицкий: Закрыв границу, белорусские власти выстрелили себе в ногу

– Зачем белорусские власти закрыли границу и несколько часов не впускали в страну граждан Беларуси?





– Думаю, это решение во многом является эмоциональной реакцией на продолжающийся в стране политический кризис. Оно, прежде всего, призвано создать дополнительные барьеры для граждан тех стран, чье руководство с точки зрения официального Минска вмешивается во внутренние дела Беларуси. Но по факту это выстрел себе в ногу. Такое решение создает барьеры для перемещения собственных граждан, что не может не вызвать у них недовольство. Возможно, одним из мотивов такого шага является стремление стабилизировать политическую ситуацию, не допустив возвращения в Беларусь активной части общества, готовой к протестной активности. Но этот шаг приведет только к дополнительному росту напряженности, особенно в тех регионах, которые граничат с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. При том, что по факту граница с Россией хоть и не перекрывалась с белорусской стороны, но остается перекрытой Россией. Все это будет способствовать нарастанию протестных настроений.













– Чего Лукашенко желает увидеть от Караева и Вакульчика, которых перевел на работу в Гродненскую и Брестские области своими помощниками?





– Мне кажется, это достаточно технические назначения. Они обусловлены двумя факторами. Первый связан с тем, что, занимая ключевые должности в системе государственной безопасности, Караев и Вакульчик не справились со стабилизацией внутриполитической ситуации в стране. Второй фактор связан с тем, что по мысли белорусских властей Гродненская Брестская области являются наиболее опасными регионами в плане протестов. Именно в этих регионах в первую неделю после президентских выборов местные власти по сути пошли на значительные уступки перед требованиями протестующих. Данное назначение Караева и Вакульчика можно трактовать как усиление контроля над властной вертикалью на местах. Именно поэтому Лукашенко отмечал, что их функционал как помощников будет прежде всего завязан на вопросы обеспечения государственной безопасности в названных регионах.



