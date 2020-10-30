ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Росатом провел пробный пуск турбины первого блока БелАЭС

30.10.2020 16:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Инжиниринговый дивизион ГК "Росатом" - группа ASE в пятницу вывела роторы турбогенератора энергоблока N1 Белорусской АЭС на номинальные обороты холостого хода (без включения в сеть), сообщила компания.




Это одна из самых важных операций на этапе подготовки блока к началу выработки электроэнергии.

В настоящее время на блоке идет поэтапный ступенчатый подъем мощности до 40%. В ближайшие дни на оборудовании и технологических системах будет проведена серия испытаний, предусмотренных программой ввода энергоблока в эксплуатацию. После этого энергоблок N1 будет включен в сеть и начнет выдавать в единую энергосистему Беларуси киловатт-часы.

"Турбоагрегат в соответствии с программой испытаний выведен на номинальные обороты. Все показатели, включая вибрационное состояние, в норме, что позволяет нам приступить к программе испытаний турбины (на холостом ходу) и генератора перед включением в сеть", - пояснил вице-президент, директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО "ИК "АСЭ" Виталий Полянин, которого цитирует пресс-служба.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Физпуск первого энергоблока БелАЭС состоялся 20 августа, его подключение к энергосистеме запланировано на 7 ноября, ввод в эксплуатацию - в первом квартале 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инжиниринговый дивизион ГК "Росатом" - группа ASE в пятницу вывела роторы турбогенератора энергоблока N1 Белорусской АЭС на номинальные обороты холостого хода (без...
 
Новости дня
Новости разные
 
Возле зданий белорусских университетов проходят акции протеста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика