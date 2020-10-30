ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: президент никогда не бежал и бежать не собирается

30.10.2020 16:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

«Президент никогда не бежал и бежать не собирается», — заявил Александр Лукашенко 30 октября на встрече с центральным аппаратом Министерства внутренних дел. Фрагмент выступления размещен в телеграм-канале «Пул первого».

Лукашенко: президент никогда не бежал и бежать не собирается

«Я прожил достаточно в этой жизни. Тут некоторые вот я сегодня посмотрел — и вам советую тоже почитать — [пишут] о закате политической карьеры президента, — сказал Лукашенко. — Да не дождетесь».

«Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как я говорил, держаться за это кресло. Нет, политика — это не только президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли. Поэтому, если вы позовете меня к себе, когда мы якобы с вами будем на пенсии, мы еще послужим этому государству и народу. Если новый президент, придя, после нас придут генералы, захотят от нас совета, помощи и поддержки, мы им окажем. Вот и вся моя политика», — заявил Лукашенко.

«Но если кто-то думает, что я тут сейчас собрался и свинтил... Слушайте, были ситуации, когда, может быть, кто-то и дрожал, но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул. Слушайте, у нас было посложнее: у нас жгли на улицах автомобили, у нас анархисты и подонки со всего мира приезжали — эти кадры есть, — в середине 90-х, штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. Вот до сих пор помню, как это было. Мы это все пережили», — заявил Лукашенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Президент никогда не бежал и бежать не собирается», — заявил Александр Лукашенко 30 октября на встрече с центральным аппаратом Министерства внутренних дел....
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержан мужчина, плюнувший в лицо корреспонденту БТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика