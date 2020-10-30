«Вы хотите учить детей, что человек с дубинкой может напасть на безоружного?»

На youtube-канале общественной инициативы «Содружество учителей и родителей Беларуси» опубликованы видео- и текстовое обращения белорусских учителей, выступающих против беззакония, насилия и лжи.





В записи ролика приняло участие около трех десятков педагогов, а под текстовым обращением подписались уже 738 учителей из 89 населенных пунктов Беларуси и подписи продолжают поступать, отмечают авторы документа.

«В стране, где неизвестные в балаклавах творят беззаконие, где ложь звучит из уст высокопоставленных чиновников и с экранов телевизоров, где мирные протесты превращаются в жестокие задержания и разгоны, где достойных людей увольняют с работы, невзирая на их заслуги перед страной, только за их взгляды и убеждения, где слово «закон» имеет силу только для защиты интересов власти, а не народа, где власть не хочет слышать свой народ, игнорирует его права и требования, учителя не имеют права молчать», — говорится в видеообращении.

По словам педагогов, «дети все видят и слышат, и в их понятии ОМОН, милиция — это насильники и враги, поэтому на переменах они учатся делать сцепку, а не повторяют учебный материал».

«В них живет страх за родителей, которые могут быть задержаны за свою гражданскую позицию, — заявляют учителя. — Мы учим детей сотрудников силовых структур наравне с остальными детьми. А они избивают, мучают наших детей».

Учителя задают вопрос: «Теперь вы хотите, чтобы мы учили детей, что человек с дубинкой может напасть на безоружного, ударить женщину, обидеть подростка, забрать мать у маленьких детей, признать ложь правдой, отменить законы математики, забыть о своих правах?».

По словам педагогов, они хотят жить в стране, где правит не сила, а общий для всех закон и Конституция, где ученики и выпускники защищены от насилия.

«Мы устали жить в страхе и требуем остановить насилие, давление на свободное слово, остановить репрессии против людей, которые хотят реализовать право на свободные выбор и высказывания. Требуем отдать под суд палачей и бандитов, которые избивают на улицах мирных людей, вернуть людям свободу. Невозможно учить детей быть добрыми, справедливыми, смелыми в атмосфере насилия и лжи. Невозможно дать им знания, когда они чувствуют себя беззащитными. Невозможно быть учителем, когда человек с дубинкой имеет больше прав, чем человек с книгой. На этом не строится будущее», — убеждены учителя.