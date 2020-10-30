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Как московские стройки живут без белорусов во время пандемии - видео

30.10.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Из-за закрытых границ в Москве образовалась острая нехватка как строителей, так и водителей такси и курьеров – обычно эту работу в большинстве своем выполняли трудовые мигранты из стран СНГ.

К примеру на стройках, где как правило 60% рабочих иностранцы, резко сократился приток свежих кадров. Ситуация осложнилась и волнениями в Беларуси – на одной из стройплощадок из 180 белорусских фасадчиков осталось лишь 100.

© Sputnik / Илья Питалев
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Тем, кто сейчас находится на заработках в Москве, повезло – ставки на рабочие профессии повысились.

Но больше всего везет курьерам – им работы прибавилось, а штат постоянно увеличивается. На время самоизоляции курьерам даже сделали бонус – пропуска для передвижения по Москве.

О полной замене мигрантов на россиян в строительстве и обслуживании речи не идет – границы рано или поздно откроются, и в столицу хлынет новая рабочая сила.

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Во время пандемии не только мигрантам не хватало Москвы, но и Москве – мигрантов. Как российская столица выживает без рабочих рук, смотрите на видео.
 
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