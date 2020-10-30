Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Думбадзе рассказал, как на самом деле идет диалог о поправках в Конституцию

В столице и областных центрах в настоящее время создаются диалоговые площадки, где граждане могут озвучить свои идеи об урегулировании ситуации в стране и предстоящим изменениям Конституции, в таких дискуссиях нередко приходится сталкиваться со скептицизмом и агрессией, однако бывает и много конструктива, отмечает собеседник Sputnik.

"У меня на прошлой неделе состоялся очередной день приема граждан, туда приходили небольшой толпой, они разделились на части и с инициативными группами приходили. В первой стадии опять продолжалось у всех это все агрессивное и фактически одни и те же вопросы они задавали об уже состоявшихся выборах, после того мы сказали, что все, поезд ушел, давайте сегодня сообща будем работать", ― рассказывает Думбадзе.

По словам парламентария, на данный момент в Минске принято решение о создании пяти диалоговых площадок, в одной из них собеседник Sputnik принимает активное участие.

"Если кто-то на первых порах были скептиками, что это ширма какая-то для отвода глаз и никакого конструктивного разговора не получится, оказалось наоборот, потому что на площадку было приглашено много специалистов ― юристов, занимающихся законотворчеством , депутаты были, представители гражданского общества, активно очень работала экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая", ― говорит Думбадзе.

В итоге пришли к следующему ― "вопросов и предложений поступает куча, но надо понимать, что все-таки это серьезный закон и к нему надо подходить также серьезно, поэтому решили, что наша площадка займется воплощением одной идеи ― как изменить ситуацию с законодательством, касающимся местного самоуправления", рассказывает депутат.

Читайте также: