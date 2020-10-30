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В Минске мотоциклист врезался в семь припаркованных автомобилей
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист и его пассажирка пострадали в аварии, которая произошла в ночь на 29 октября в Минске,
По информации инспекторов, 31-летний водитель мотоцикла Suzuki ехал по улице Шугаева со стороны улицы Руссиянова в направлении проспекта Независимости. На закруглении дороги он не справился с управлением и врезался в семь припаркованных слева по ходу движения автомобилей.
В результате ДТП водитель и его 29-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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В результате ДТП водитель и его 29-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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