ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске мотоциклист врезался в семь припаркованных автомобилей

30.10.2020 17:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист и его пассажирка пострадали в аварии, которая произошла в ночь на 29 октября в Минске, сообщили в ГАИ.


По информации инспекторов, 31-летний водитель мотоцикла Suzuki ехал по улице Шугаева со стороны улицы Руссиянова в направлении проспекта Независимости. На закруглении дороги он не справился с управлением и врезался в семь припаркованных слева по ходу движения автомобилей.


В результате ДТП водитель и его 29-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП водитель и его 29-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: мы не против флагов воюем, а против чуждых идей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика