В Минске мотоциклист врезался в семь припаркованных автомобилей

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист и его пассажирка пострадали в аварии, которая произошла в ночь на 29 октября в Минске, сообщили в ГАИ.





По информации инспекторов, 31-летний водитель мотоцикла Suzuki ехал по улице Шугаева со стороны улицы Руссиянова в направлении проспекта Независимости. На закруглении дороги он не справился с управлением и врезался в семь припаркованных слева по ходу движения автомобилей.





В результате ДТП водитель и его 29-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.