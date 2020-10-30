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Причина не только в переохлаждении. Гинеколог объясняет, почему у женщин появляется цистит

30.10.2020 17:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С воспалением слизистой оболочки мочевого пузыря — циститом — часто сталкиваются женщины. Почему он появляется и что в первую очередь поможет справиться с болью? Врач-гинеколог Яна Голуб отвечает на популярные вопросы.


  • Яна ГолубВрач-гинеколог первой категории медицинского центра «Конфиденс»

— Симптомы цистита мучительны, их вряд ли с чем-то спутаешь. Это болезненное мочеиспускание с особенно сильными резями в конце, многочисленные позывы к мочеиспусканию (при этом мочи может выделяться всего несколько капель), после похода в туалет чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, тянущая боль внизу живота, жжение в области вульвы, мутная моча (нередко с примесью крови).

Основной возбудитель воспаления мочевого пузыря — кишечная палочка, которая поражает слизистую мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Основной провоцирующий фактор заболевания не только переохлаждение, как принято думать, но чаще нарушение микрофлоры влагалища, например, при половом акте — особенно без должной гигиены после перерыва или с попаданием спермы во влагалище. Если такому половому акту предшествовал романтический ужин с вином или шампанским, чашкой крепкого кофе, острой и пряной пищей и было мало выпито простой воды, то для появления кишечной палочки созданы все условия.


Фото: pixabay.com

Что делать, чтобы не допустить цистит?

— Регулярно следить за флорой влагалища, сдавая соответствующие анализы, за состоянием щитовидной железы и уровнем железа, фолиевой кислоты, витамина D (их показатели влияют на защитные свойства организма и слизистых оболочек). Важно соблюдать правила гигиены до и после полового акта: помочиться до и после, совершить гигиенические процедуры двоим партнерам, при необходимости использовать смазку, чтобы не возникало микротравм.

Что делать, если уже появились признаки цистита?

— Если вы проснулись с начальными признаками цистита, пейте много жидкости и исключите из рациона крепкий чай и кофе. Для интимной гигиены хорошо воспользоваться отваром ромашки или календулы. А вот теплую грелку класть на живот не советую: это может способствовать распространению инфекции в верхние отделы мочевыводящих путей.

Если в течение одного-двух дней улучшений нет, и уж тем более, если стало хуже, то нужно срочно обратиться к гинекологу или урологу. Если цистит появляется более двух раз в полгода или более трех раз в течении года, то речь идет о рецидивирующем цистите — его нужно лечить со специалистом.

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С воспалением слизистой оболочки мочевого пузыря - циститом - часто сталкиваются женщины. Почему он появляется и что в первую очередь поможет справиться с болью?...
 
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