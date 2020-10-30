На работу на «Гродно Азот» зовут работников других заводов. Гендиректор прокомментировал ситуацию

Источник материала: Tut.by

Гендиректор «Гродно Азот» Игорь Бобырь высказался по ситуации на предприятии и стачкоме. «Группа из пары десятков человек, подстрекаемая извне и формулирующая себя стачкомом, пытается „убить“ завод», — убежден гендиректор. Его слова приводит издание завода. Он сообщил, что на предприятии сформировали резерв специалистов, в том числе из «опытных кадров из других регионов и предприятий». По словам Игоря Бобыря, «желающих оказалось даже больше, чем требуется». По нашей информации, работников на «Гродно Азот» искали на Гомельском химзаводе, на «Могилевхимволокно» и на «Нафтане». Тем временем некоторые работники «Гродно Азот» по-прежнему отказываются приступать к работе, число участников стачкома растет.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«Терроризируют 10-тысячный коллектив завода». Что заявил гендиректор

— Вот уже на протяжении трёх месяцев они не просто шантажируют, а буквально терроризируют 10-тысячный коллектив завода, Гродненский регион и всю республику, — отмечает гендиректор предприятия. — Ими непрерывно пропагандируется безответственность к судьбе предприятия и неприкрытая агрессия, в том числе и к рабочим, не поддержавшим их намерения остановить завод.

Гендиректор уточняет, что «требования к специалистам, работающим на „Гродно Азоте“, как предприятии непрерывного цикла производства с высоким уровнем опасности, всегда были строгими не только по квалификации, но и по надёжности».

«Поэтому становится недопустимым доверять судьбу завода и региона работникам, настроенным на «демонтаж» производства, разрушающим отношения в коллективе, подрывающим систему ответственности и ставящим под угрозу безопасность региона, — заявил Игорь Бобырь.

Стоит отметить, что и ковидная ситуация значительно стала влиять на обстановку. С учетом складывающейся ситуации было организовано формирование резерва требуемых специалистов, как в рамках подготовки, так и привлечения опытных кадров из других регионов и предприятий. Желающих оказалось даже больше, чем требуется. Пришло время этот резерв задействовать. Принято решение. Кто хочет продолжать работу — тот остается в рабочем коллективе. Те же, кто настроен препятствовать нормальному режиму производства, будут отстранены от выполнения обязанностей.

Какие предприятия могут помочь с работниками на «Гродно Азот»

По нашей информации, работников на «Гродно Азот» искали на Гомельском химзаводе, на Могилевхимволокно и на «Нафтане». Как сообщают специалисты этих предприятий, желающих поехать в командировку в Гродно немного, в том числе из-за солидарности в «азотовцами».

«Специфика работы предприятий отличается, да и люди понимают, что в Гродно им не рады будут», — считает один из работников Гомельского химзавода. Еще один специалист этого предприятия сообщил: «В нашем цеху КИПиА желающих не нашлось пока. С другого цеха, насколько знаю, командируют аппаратчиков, которые следят за процессом».

Сегодня также в телеграм-каналах, которые посвящены в том числе «Нафтану» и стачкому «Гродно Азот», появилась информация о том, что работникам НПЗ предлагают поехать в командировку на «Гродно Азот». И была размещена даже информация о работниках, которые якобы согласились поехать. Позже сообщили, что многие из списка не намеревались в командировку в Гродно. В профкоме «Нафтана» сообщили, что приказов о командировании работников завода на «Гродно Азот» не было (информация по состоянию примерно на 14.45).