Под Калинковичами лось влетел в кабину фуры

Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла на трассе в Гомельской области, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.



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Происшествие случилось днем 30 октября. По словам очевидцев, в 30 километрах от Калинковичей лось влетел в кабину фуры. Рядом также стояла серьезно поврежденная легковушка. Читатели предположили, что сначала внезапно выбежавшего на дорогу лося сбил Volkswagen, после чего животное отбросило в фуру DAF с российскими номерами.



Фото читателя TUT.BY

Информации о пострадавших пока нет. На месте аварии работали сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.