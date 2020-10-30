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Под Калинковичами лось влетел в кабину фуры
Источник материала: Tut.by
Серьезная авария произошла на трассе в Гомельской области, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.
Происшествие случилось днем 30 октября. По словам очевидцев, в 30 километрах от Калинковичей лось влетел в кабину фуры. Рядом также стояла серьезно поврежденная легковушка. Читатели предположили, что сначала внезапно выбежавшего на дорогу лося сбил Volkswagen, после чего животное отбросило в фуру DAF с российскими номерами.
Информации о пострадавших пока нет. На месте аварии работали сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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Информации о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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