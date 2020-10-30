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Вот за какую сумму со скидками сейчас можно купить смартфоны и бытовую технику в Беларуси

30.10.2020 17:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем, какие скидки предлагают крупные белорусские продавцы. В этот раз собрали в один материал акционные предложения как на смартфоны, так и на бытовую технику.

Смартфоны


Фото: burst.shopify.com

А1

Оператор предлагает несколько смартфонов от разных производителей по сниженным ценам. Так, например, Huawei P40 Lite подешевел на 100 рублей — до 659 рублей. Такое же снижение цен — и на более простую модель Y8p. Ее можно приобрести за 499 рублей. Топовые смартфоны P30 Pro и P40 Pro, соответственно, также скинули по 100 рублей, и сейчас их отдают за 2009 и 2599 рублей.

До последних чисел ноября со скидкой в 100 рублей продается и младший iPhone SE (2-го поколения). Модель с памятью на 64 ГБ оценили в 1399 рублей. Старшие iPhone 11 в версиях с 64 и 128 ГБ продаются за 2199 и 2399 рублей (минус 100 рублей).

МТС

По 2 ноября в сети этой компании, судя по сообщению на сайте, со скидками продается более 30 моделей смартфонов, планшетов, наушников и фитнес-аксессуаров. Например, смартфон начального уровня Samsung Galaxy A21s (3/32 ГБ) скинул в цене 150 рублей и сейчас продается за 399 рублей.

Популярный Xiaomi Redmi Note 9S (4/64 ГБ) скинул 98 рублей, и сейчас его отдают за 551 рубль, более ранний Redmi Note 8 Pro (6/128 ГБ) получится взять за 665 рублей (минус 74 рубля). Кому-то может понравиться Honor 9X Lite (4/128 ГБ) по цене в 509 рублей вместо 599 рублей.

Xistore

В одном из фирменных магазинов китайского бренда сейчас также действуют скидки. Обещают до минус 30% на ряд товаров. Так, Redmi 9 на 3/32 ГБ временно оценивается в 399,01 рубля. Более технически продвинутый смартфон Redmi Note 9 (3/64 ГБ) стоит 499 рублей.

Бытовая техника

«5 элемент»


Фото: stevepb / pixabay.com

На сайте продавца утверждается, что по 1 ноября в их сети на ряд товаров из категорий "электроника" и "бытовая техника" дается скидка аж до 45%.

Так, вертикальный пылесос Bosch BBH6P25 отдают за 499 рублей вместо 599 рублей. Выгодно получится купить и телевизор LG 43UN70006LA. За него просят 899 рублей вместо 1039 рублей. Да, в обычных интернет-магазинах этот ТВ может продаваться на рублей 20 дешевле, но при покупке у них полноценную официальную гарантию могут не обеспечить.

А вот стиральная машина с сушкой Electrolux PerfectCare 700 EW7WR4684W стоит даже меньше, чем у конкурентов в интернете, — 2190 рублей. Ее обычная цена в «5 элементе» равна 2730 рублям. Наконец, с выгодой предлагается и робот-пылесос REDMOND RV-R150. В сети продавца за него просят 599 рублей вместо 712,9 рублей.

«Электросила»


Фото: pixabay.com

На специальной странице сайта продавца собрана информация по имеющимся на данный момент скидкам. Так, телевизор Samsung UE43TU7090U оценили в 899 рублей вместо 1110 рублей. У других продавцов девайс стоит либо столько же либо дороже.

А еще с приличной скидкой предлагается пылесос Samsung VCC885BH3B/XEV. По 3 ноября в сети магазинов продавца за него просят 255,89 рублей вместо 365 рублей. В интернет-магазинах устройство и вовсе предлагается по цене до 500 рублей.

 
 
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